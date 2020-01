Sanremo, arrestato il nigeriano che ha aggredito la municipale. Il sindaco ricostruisce l’accaduto

Sanremo. «Voglio esprimere la mia piena solidarietà ai tre agenti del corpo di polizia municipale vittima questa sera di un’aggressione durante un normale controllo sul territorio. Poco fa ho chiamato il comandante Frattarola per sincerarmi del loro stato di salute, dal momento che attualmente si trovano al Pronto Soccorso», così il sindaco Alberto Biancheri commenta l’accaduto di poche ore fa che ha visto tre agenti vittime di un’aggressione da parte di un soggetto irregolare sul territorio.

E’ lo stesso primo cittadino a rendere noti i particolari del fatto, avvenuto questo tardo pomeriggio in via Matteotti. «I nostri agenti avevano intimato al soggetto di allontanarsi, poiché stava violando il regolamento comunale e al Corpo erano già arrivate diverse richieste di intervento. Di fronte all’azione dei tre agenti l’individuo ha risposto insultandoli. Va sottolineato, tra l’altro, che nelle scorse settimane lo stesso soggetto era già stato denunciato due volte per oltraggio a pubblico ufficiale. A quel punto gli agenti hanno correttamente chiesto i documenti ed è allora che il soggetto ha aggredito i nostri agenti a calci, pugni e morsi. L’aggressore è stato poi finalmente immobilizzato e arrestato».

