Sanremo, attimi di tensione tra la Municipale e un musicista di strada. Intervengono i carabinieri

Sanremo. Momenti di tensione nel tardo pomeriggio in via Francesco Corradi, nel centro storico di Sanremo, tra un giovane straniero intento a cantare per strada e la polizia municipale. Stando a una prima e frammentaria ricostruzione, gli agenti si sarebbero avvicinati per chiedere i documenti all’uomo e per spiegargli che non poteva (visto anche il regolamento comunale) esibirsi in strada. Al netto rifiuto dello straniero, alterato, di mostrare i documenti, la Municipale gli si è scagliata contro, forse perché il giovane aveva iniziato a dare in escandescenza. A quel punto alcuni passanti hanno chiesto agli agenti di lasciarlo stare, difendendolo, mentre lui, ormai in preda alla rabbia, inveiva contro di loro e cercava di divincolarsi.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri che hanno preso in consegna il giovane migrante, riportando la calma tra i presenti. Accertamenti sono in corso per comprendere l’esatta dinamica dei fatti.

