Sanremo ricorda e chiede verità per Giulio Regeni. Oggi la fiaccolata

Sanremo. La Città dei Fiori, al pari di altre italiane, con un presidio – fiaccolata ricorda e chiede verità per Giulio Regeni, a quattro anni esatti dal suo rapimento in Egitto.

Era il 25 gennaio del 2016 (quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir) quando, il dottorando italiano dell’Università di Cambrige, scomparve , per poi essere rinvenuto cadavere, dai servizi segreti egiziani, vicino al Cairo in un fosso lungo l’autostrada per Alessandria.

... » Leggi tutto