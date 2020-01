Agrumare, prende il via la IV edizione con la novità “A scuola di dolci agli agrumi”

Finale Ligure. Sabato 1 e domenica 2 febbraio torna, per il quarto anno, a Finalpia Agrumare, la grande kermesse che vede protagonisti gli agrumi di Liguria con una particolare attenzione alla produzione del finalese.

La manifestazione, simbolicamente dedicata al pernambucco, varietà di arancia che a Finale Ligure ha trovato un microclima ideale per diventare eccellenza, è un appuntamento atteso sia dai residenti che dai turisti affezionati a questa “chicca” coraggiosamente organizzata fuori stagione per rispettare i tempi della natura, il cui obiettivo è quello di far conoscere e apprezzare lo straordinario patrimonio di biodiversità e gastronomico del nostro territorio.

... » Leggi tutto