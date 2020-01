Albenga, Italia Viva: “Bene il nuovo Consorzio di Bonifica, aiuteremo a farlo nascere”

Albenga. “Come consigliere comunale sono molto soddisfatto che l’assessore Pelosi abbia deciso di riprendere il cammino per la creazione di un consorzio di bonifica per la nostra piana e per tutto il bacino idrografico del Centa”. Lo afferma Vincenzo Munì, consigliere comunale di Italia Viva ad Albenga.

“I continui cambiamenti climatici e le problematiche ad essi connesse – scrive – ci obbligano oggi a mettere in campo strategie nuove, che superino la logica dell’emergenza e che ci permettano di organizzare e sviluppare sempre di più, una capacità di prevenzione basata sulla continua bonifica e manutenzione del territorio, specialmente se fragile e complesso come il nostro. Per questa ragione, io e tutto il gruppo di Italia Viva ci impegneremo al massimo nel sostenere questa iniziativa e ci prodigheremo a tutti i livelli istituzionali affinché essa possa vedere la luce nel minor tempo possibile”.

