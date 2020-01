Ciangherotti (FI): “Albenga diventi ‘plastic-free’ almeno nelle sagre”

Albenga. “Faccio una proposta all’amministrazione comunale: perché non obbligare chi organizza sagre e manifestazioni sul territorio ingauno ad usare stoviglie biodegradabili anziché la plastica? Lo so, sarebbe una piccola cosa, ma importante almeno a livello di segnale e anche di cura dell’ambiente, visto che le sagre e le feste sono decine tra parrocchie, società sportive, associazioni”. E’ la proposta lanciata da Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di Forza Italia.

“Che il problema dell’uso indiscriminato della plastica riguardi il mondo, presente e futuro, è un dato di fatto – scrive – I dati e le notizie quotidianamente parlano di microplastiche inghiottite dai pesci, gli stessi pesci che poi mangiamo, ingerendo noi stessi microplastiche. Senza contare il prezzo che, come cittadini, paghiamo per smaltire la plastica, anche se sappiamo che spesso bottiglie d’acqua e sacchetti vengono abbandonati non nei contenitori, ma nei prati, nei boschi, lungo le nostra strade”.

