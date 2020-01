Emergenza all’ospedale Borea rientrata, ritorno alla normalità per i pazienti evacuati

Sanremo. Principio di incendio all’ospedale Borea, i pazienti, trasferiti a causa del cortocircuito sviluppatosi in un locale tecnico esterno del padiglione principale, sono rientrati nel reparto di degenza OBI (Osservazione Breve Intensiva). A comunicarlo è la direzione sanitaria dell’Asl.

Il reparto di Day Surgery, dove erano stati provvisoriamente trasferiti i pazienti, è in fase di ripristino e da domani, lunedì 27 gennaio, funzionerà regolarmente. A seguito dell’accaduto, si ricorda che non si sono verificati danni a persone e, già in serata, era stata ripristinata la sicurezza dell’impianto elettrico.

