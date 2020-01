Pietra Ligure, la storia di Adelina: “Schiava della fibromialgia, rinata grazie a un’associazione artigianale”

Pietra Ligure. Quella della pietrese Adelina Mazzei, moglie e madre, può sembrare una storia come tante. Trentasette anni, una famiglia, e un lavoro come parrucchiera per qualche ora al giorno, giusto quelle necessarie che le permette il suo fisico. Perchè Adelina è affetta da fibromialgia, una sindrome cronica invalidante, il cui sintomo principale è rappresentato da dolori forti e diffusi all’apparato muscolo-scheletrico.

La sua condizione fisica la debilita ormai da anni: “E’ iniziato tutto quando avevo 17 anni. Ma nessun esame ha evidenziato la mia sindrome, riconosciuta e diagnosticata solo tre anni fa“.

