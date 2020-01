Polizia, la Postale diventa Cibernetica: previsto rafforzamento a Savona, ma ci vorranno 7 anni

Liguria. “Abbiamo colto con soddisfazione che le dure battaglie messe in campo dal nostro sindacato per scongiurare la chiusura delle sezioni di Polizia Postale a Savona, Imperia e La Spezia hanno raccolto un risultato positivo. Infatti il Capo della Polizia, che dirige il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il giorno 20 gennaio ha comunicato un’importante trasformazione dell’attuale Polizia Postale in Polizia Cibernetica, per consentire di affrontare l’evoluzione criminale sul fronte di reati sempre più dilaganti quali la pedopornografia ed i reati informatici”. Lo fa sapere il Siap, Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia di Stato.

“Una scelta coraggiosa – commento il dirigente nazionale Roberto Traverso – perché dovrà fare i conti con Poste Italiane, ovvero l’ente privato con il quale il Ministero dell’Interno stipula convenzioni istituzionali che sono vitali per consentire la funzionalità della nostra specialità. Un soggetto privato che in cambio delle risorse investite continua a chiedere prestazioni alla Polizia di Stato: modello organizzativo che condiziona negativamente la funzionalità di un servizio statale che non dovrebbe dipendere da logiche privatistiche”.

... » Leggi tutto