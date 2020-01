Possibile Coronavirus in Liguria, il segretario regionale del Sindacato Medici Italiani: “Massima attenzione”

Savona. “Massima attenzione al fenomeno Coronavirus”. Lo garantisce Renato Giusto, segretario regionale ligure del Sindacato Medici Italiani, dopo che l’agenzia Alisa ha diramato la notizia di un possibile caso (attualmente in carico all’ospedale San martino di Genova) di virus proveniente dalla Cina.

“Purtroppo la globalizzazione ha più volte dimostrato di essere pericolosa per la nostra salute – sostiene Giusto – Il Coronavirus sta pericolosamente raggiungendo le coste europee ed è un tipo di virus molto trasmissibile. Come sappiamo i pipistrelli sono ‘i topi del Medioevo’ e introdurli, come hanno fatto in Oriente, nell’alimentazione è molto discutibile”.

