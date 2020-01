“Sagre plastic free”, il Comune di Albenga replica a Ciangherotti: “Percorso già iniziato”

Albenga. “Come per le elezioni comunali, anche sul tema del ‘plastic free’ Ciangherotti arriva sempre dopo di noi. La sua capacità di provare ad appropriarsi poi del lavoro fatto dagli altri, inoltre, ha davvero qualcosa di straordinario… purtroppo per lui, in questo come in tutti gli altri casi, sono i fatti a smentirlo sempre”. E’ la replica dell’amministrazione comunale di Albenga al consigliere comunale Eraldo Ciangherotti che oggi ha proposto di obbligare gli organizzatori di sagre a rendere i loro eventi, appunto, “plastic free”.

“Nei mesi scorsi – raccontano – non solo l’amministrazione ha annunciato la volontà di lavorare per provare ad anticipare anche ad Albenga, come avvenuto in altre città limitrofe, l’entrata in vigore della direttiva europea che prevede dal 2021 la messa al bando delle plastiche usa e getta, ma ha già incontrato alcuni i rappresentanti delle sagre, proprio per trovare insieme la via migliore per raggiungere questo importante obbiettivo”.

