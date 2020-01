Striscia la Notizia lancia l’appello per il progetto del dottor Roberto Ravera

Sanremo. Anche Striscia la Notizia lancia un appello per aiutare il progetto del dottor Roberto Ravera che con la sua FHM Italia, Onluns fondata dallo stesso medico imperiese, sta lavorando da alcuni mesi alla costruzione di un nuovo ospedale psichiatrico in Sierra Leone. A porre l’attenzione sul piccolo schermo, invitando a fare una donazione all’associazione senza scopo di lucro, sono stati i conduttori Ficarra e Picone.

Affiancato dagli architetti dello studio Ceschia-Amoretti-Calvi, Ravera, psicologo dell’infanzie dell’Asl1, è da molti anni in prima linea per aiutare “a casa loro” le popolazioni, e in particolare i bambini, dell’Africa.

