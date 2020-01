Turismo, provincia di Savona vittima del maltempo: a novembre 2019 è l’unica in calo in Liguria

Liguria. Cresce il turismo in Liguria nonostante il maltempo, tranne che in provincia di Savona dove evidentemente i danni si sono fatti sentire in maniera molto più pesante. È quanto risulta dai dati dell’Osservatorio turistico regionale, che verranno pubblicati domani sul sito istituzionale della Regione Liguria.

Per il terzo mese consecutivo il saldo degli arrivi e delle presenze turistiche, nel raffronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, è in crescita. Nonostante i numerosi giorni di maltempo e le allerte meteo, nei trenta giorni di novembre oltre 158mila turisti si sono registrati per almeno una notte nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere, il 7,51% in più rispetto allo stesso mese del 2018; i giorni complessivi di presenza invece sono stati oltre 385mila (+6,88%).

