Virus Cina, falso allarme in Liguria: le analisi escludono il Coronavirus, era influenza

Liguria. Sospiro di sollievo per la donna controllata oggi all’ospedale San Martino di Genova per un sospetto caso di Coronavirus. Fortunatamente gli esami hanno dato esito negativo: si trattava di una semplice infezione da virus parainfluenzale.

Il coordinamento regionale in materia di prevenzione, diretto dal professor Filippo Ansaldi, ha informato le Autorità competenti dei risultati degli esami eseguiti sulla donna ricoverata al Policlinico San Martino per sospetto caso di nuovo Coronavirus. “La donna, una cinquantenne residente nel Tigullio, presa in carico questa mattina dal Policlinico San Martino con sintomi respiratori dopo essere rientrata da Wuhan, è risultata negativa ai test per il nuovo Coronavirus” riferisce Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria.

