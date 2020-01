Virus Cina, in Liguria il primo sospetto caso di Coronavirus: analisi in corso

Liguria. C’è un primo sospetto caso di Coronavirus in Liguria. Si tratta di una donna attualmente monitorata all’ospedale San Martino.

Il sistema sanitario regionale ha messo in atto il piano di azione concordato e condiviso a livello regionale venerdì 24 gennaio, in occasione della riunione tecnica tenutasi in Alisa. “Si tratta di una donna proveniente da Wuhan, con lieve sintomatologia respiratoria – spiega Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria – E’ stata presa in carico dal Policlinico San Martino per valutare se si tratta di caso sospetto di nuovo coronavirus. Il percorso concordato nel corso dell’incontro di venerdì è stato applicato in modo puntuale. È necessario procedere con estrema prudenza, ogni aggiornamento ed evoluzione sarà comunicato da Regione, in accordo con il Ministero della salute”.

