A Giustenice un convegno dedicato alla “trasgressione” dell’adolescente

Giustenice. Che cosa vuol dire trasgredire? A cosa trasgrediamo? L’enciclopedia Treccani la definisce come una deviazione dal comportamento condiviso dalla maggioranza, in una società o in un gruppo sociale, così come l’atto del trasgredire, dell’andare oltre i limiti consentiti; violazione di una norma, di un ordine, di una legge.

Ma perché trasgredire? Questa domanda sorge prepotente quando la pensiamo e la associamo al mondo adolescente.

