Albenga ko ad Imperia e il primo posto si allontana

Nella 18^ giornata del campionato di Eccellenza il Sestri Levante offre una dimostrazione di forza contro il Busalla e si conferma al primo posto. I rossoblù annichiliscono una delle squadre con il miglior gioco, ma che spesso si è dimostrata poco cinica. Il gol del vantaggio, già al 2° è fortunoso con un tiro di Cirrincione che viene rimpallato dalla schiena di Cuneo che manda fuori giri Roi, colpisce la traversa ed entra.

La reazione del Busalla sta tutta in un paio di conclusioni che escono e al 17° arriva il raddoppio di Panepinto che mette in crisi le sicurezze dei valligiani che subiscono poco dopo, al 25° anche il tris con Pane. Rimonta che sembra lungi da venire e infatti nel secondo tempo dopo circa 5’ arriva il gol di Parodi che cala il poker. La gara prosegue senza grandi emozioni anche perché i busallesi sembrano avere “accettato” la sconfitta e Pane trova un’insperata doppietta che chiude definitivamente i conti. Piccola soddisfazione nel finale per Roi che para un calcio di rigore a Capo ed evita un tracollo peggiore.

... » Leggi tutto