Anmil Imperia, il nuovo presidente è Arturo D’Alterio

Imperia. Il dottor Arturo D’Alterio è stato eletto presidente dell’Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) lo scorso 24 gennaio nella prima riunione del nuovo Consiglio territoriale; il suo vice è Silvano Sciullo.

Ad affiancarli nella promozione delle attività associative saranno inoltre i consiglieri Agostino Nicodemo, Caruso Rocco, Martini Vincenzo, Pedante Antonio e Vinazza Franca.

Il rinnovo delle cariche dell’ANMIL è previsto ogni 5 anni in base allo Statuto e vedrà coinvolti oltre 300 delegati da tutta Italia nel IX Congresso nazionale che si terrà a Roma alla fine di marzo, cui parteciperà per la Sede di Imperia il presidente D’Alterio.

«Quanto è stato fatto in questi anni dall’Associazione, verrà portato avanti dal nuovo Consiglio territoriale con rinnovato impegno sia in favore di circa 700 associati e delle loro famiglie, sia a tutela dell’intera categoria, che di tutti i cittadini, cui l’ANMIL è pronta ad offrire supporto attraverso i propri esperti – dichiara il neoeletto – mentre porteremo avanti un costante dialogo con le Istituzioni e le Parti Sociali per migliorare le politiche di prevenzione degli infortuni».

