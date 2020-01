Bambino positivo al meningococco, il piccolo risponde alle cure. Altro bimbo di 11 anni ricoverato nella notte

Genova. La direzione sanitaria del Gaslini informa che “il bambino genovese di 5 anni ricoverato ieri in terapia intensiva per meningite meningococcica sta rispondendo molto bene alle cure: verrà trasferito nel reparto di pediatria d’urgenza nel pomeriggio per proseguire la terapia”.

Inoltre “nella notte tra domenica e lunedì è stato ricoverato in condizioni critiche in terapia intensiva un’altro caso di meningoencefalite da meningococco. Si tratta di un bambino di 11 anni, residente a Genova (in un quartiere diverso dal piccolo di 5 anni). La prognosi è al momento riservata”.

... » Leggi tutto