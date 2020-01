Cadavere ritrovato a Magliolo: sono i resti di Luca Catania? Esame del dna per svelare l’identità

Magliolo. Saranno l’autopsia e l’esame del dna a svelare il mistero sull’identità del corpo senza vita, e in avanzato stato di decomposizione, ritrovato nei boschi di Magliolo. Ad eseguirli sarà il medico legale Marco Canepa, su disposizione del pm Marco Cirigliano.

Nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del cadavere, l’ipotesi più concreta formulata sull’identità porterebbe al carabiniere Luca Catania, scomparso nel 2016. Ad avvalorare tale possibilità, anche il ritrovamento di una pistola tra gli oggetti personali reperiti accanto ai resti umani. E, proprio per questo motivo, i familiari di Catania sono già stati avvertiti in via precauzionale.

