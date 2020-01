Consegnato il “Bacio d’Argento” al governatore Toti: “Premio che rappresenta una famiglia, un locale, una città”

Alassio. “Il Bacio d’Alassio accompagna è un’eccellenza assoluta e ho dovuto riflettere meno di 30 secondi prima di accettare. Potrei dire che non lo merito, ma in reltà penso di meritarlo perchè la valorizzazione del prodotto ligure io la perseguo da sempre, da cittadino ancora prima che da governatore. Questo premio rappresenta una famiglia, un locale, una cittá. In realtà oggi si puó dire che celebriamo proprio loro e il Bacio d’Alassio, in una perla turistica delle Liguria. Felice, onorato e orgoglioso di ricevere il riconoscimento”. È questo il commento del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, oggi in visita ad Alassio, dove questa sera sarà protagonista di un convegno-confronto con amministrazione comunale e associazioni.

Ma prima, tappa al Caffè Pasticceria Balzola, dove Toti è stato premiato con il premio “Bacio d’Argento”, assegnato “a tutte quelle persone legate ad Alassio che si sono distinte per meriti civili, istituzionali, culturali o sportivi”.

