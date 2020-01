Coppa Stefano Neri, si è aperta bene la stagione Laser in I Zona

Varazze. Nonostante le previsioni poco propizie, il vento non è mancato all’appuntamento per la Coppa Stefano Neri, primo appuntamento ranking list della classe Laser del 2020, organizzata dal Varazze Club Nautico in ricordo di un socio laserista prematuramente scomparso.

Un vento da 300 gradi attorno ai 10 nodi in partenza della prima prova, piuttosto stabile in direzione ha dato vita a tre belle prove molto combattute. Solo un calo costante d’intensità verso il termine della giornata ha portato alla riduzione della terza prova da parte del comitato di regata.

... » Leggi tutto