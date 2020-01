Danza inclusiva paralimpica: i ballerini savonesi ai campionati italiani assoluti

Savona. Mettiamo che a Savona ci sia una scuola di danza inclusiva, dove non si trovano barriere architettoniche, dove i bagni sono predisposti anche per disabili, dove c’è un parcheggio comodissimo e quando piove non ci si bagna neppure durante il tragitto dal parcheggio alla scuola.

Mettiamo che ci siano degli insegnanti preparati per insegnare danza a persone con qualsiasi tipo di disabilità. Mettiamo che ci siano corsi sia per quanto riguarda il sociale-ricreativo che per l’alto agonismo e mettiamo infine che alcuni degli allievi parteciperanno questo fine settimana ai campionati italiani assoluti, campionati che andranno a decidere chi saranno i nuovi atleti ballerini che rappresenteranno l’Italia alle prossime manifestazioni internazionali.

... » Leggi tutto