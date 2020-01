Lotta allo spaccio ad Albisola, 28enne tenta la fuga in auto: arrestato dai Carabinieri

Albisole. Dovrà rispondere di detenzione sostanza stupefacente per fini di spaccio l’italiano di 28 anni, di Varazze, la persona arrestata dai carabinieri della stazione di Varazze.

Nel tardo pomeriggio di ieri durante un controllo nelle aree sensibili della cittadina rivierasca i carabinieri di Varazze hanno fermato un italiano che, alla guida di una autovettura tentava di allontanarsi furtivamente. Il comportamento non è passato inosservato e, perquisito il mezzo veniva rinvenuta cocaina e hashish, già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

