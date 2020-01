Mareggiate ad Alassio, Toti incontra Comune e categorie: “Soluzione condivisa per mettere al sicuro il litorale”

Alassio. Ascoltare le proposte del Comune e delle categorie e trovare un progetto univoco, che metta d’accordo tutte le parti, in grado di ridurre il rischio di mareggiate per il litorale alassino. Sono questi gli obiettivi dell’incontro sui danni provocati dalle forti ondate di maltempo che hanno colpito la Liguria e sulla salvaguardia delle spiagge alassine in programma questa sera in municipio ad Alassio. All’incontro hanno partecipato il governatore della Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale al demanio Marco Scajola, l’assessore all’agricoltura Stefano Mai, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, i rappresentanti dell’amministrazione comunale alassina, il funzionario del demanio marittimo Claudio Rapetto, i rappresentanti del Consorzio “Un Mare di Shopping”, dell’Assoristobar, dell’associazione albergatori di Alassio, dell’associazione balneari alassini e dell’associazione bagni marini.

Al centro del vertice, come detto, l’annosa questione delle mareggiate che ad ogni ondata di maltempo particolarmente violenta si abbattono sul litorale alassino, mettendo a dura prova i gestori degli stabilimenti balneari e quelli delle attività commerciali che affacciano sulle spiagge.

