Rari Nantes Imperia, giallorossi sconfitti dal Sori

Imperia. Una Rari Nantes Imperia orgogliosa viene sconfitta dal Sori per 6-9. Un punteggio, tutto sommato, giusto contro una delle squadre che mira alla promozione nonostante rimanga un po’ di amaro in bocca per la prova gagliarda offerta dai ragazzi di Fratoni.

I giallorossi sono protagonisti di un’ottima partenza ed i primi 8 minuti si chiudono sul 2-0. Sblocca il match un siluro di Nicola Taramasco, alla prima rete in assoluto tra i grandi, e replica Rikardo Merkaj che vede uno scorcio impensabile e, con un tiro da posizione 1, trafigge l’ottimo portiere avversario. Anche Federico Merano si rende protagonista di alcuni interventi importanti: su tutti, la parata istintiva con la quale respinge il bolide ravvicinato del centroboa avversario.

