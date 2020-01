Rugby ligure, brutto fine settimana per l’Union Riviera

Genova. Ottime prestazioni dei due club liguri impegnati nella serie A. La Pro Recco, dopo una gara estremamente equilibrata, e giocata sul punto, ha pareggiato con il CUS Torino, mentre il CUS Genova è riuscito a vincere sul campo dei Centurioni, guadagnando anche il terzultimo posto in graduatoria. Domenica prossima il CUS sarà impegnato nel recupero di Grugliasco con il CUS Torino, mentre il campionato rimarrà in pausa per due domeniche in concomitanza dell’inizio del Torneo delle Sei Nazioni. Nei due gironi di Serie C si procede verso la conlusione della prima fase, mentre fra gli Under 16 il CUS Genova è stato sconfitto di misura al Carlini dai pari età del Calvisano ma, nel test dell’andata i genovesi avevano vinto 7/0. Punteggio globale 6 pari, mete segnate CUS 6 Calvisano 4.

SERIE A GIRONE 1 (II GIORNATA/RITORNO)

... » Leggi tutto