A Savona la presentazione della ricerca sui lavoratori liguri deportati in Germania nella Seconda Guerra Mondiale

Savona. “Tante braccia per il Reich” è il titolo della presentazione della ricerca sulla deportazione dei lavoratori liguri durante la Seconda Guerra Mondiale che si terrà mercoledì 29 gennaio alle 16.30 nella Sala Rossa del comune di Savona.

Organizzato dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona “U. Scardaoni” (Isrec), dall’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “R. Ricci” (Ilsrec) e dall’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di serminio di Savoa e Imperia (Aned), con il patrocinio del Comune di Savona e dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, l’incontro sarà introdotto dalla presidente Aned di Savona e Imperia Maria Bolla Cesarini e, dopo i saluti del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e della presidente dell’Isrec Teresa Ferrando, vedrà gli interventi di Federico Vesigna, segretario generale di Cgil Liguria, in rappresentanza dei sindacati confederali, e di Irene Guerrini e Marco Pluviano, autori della ricerca storica. L’evento fa parte delle iniziative per il “Giorno della Memoria” 2020 a Savona.

