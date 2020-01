Albenga, allarme per l’aumento di furti di aromatiche: “Mesi di lavoro vanificati in una notte”

Albenga. Leca d’Albenga, Bastia, Campochiesa e non solo. Sono queste le zone più sensibili dove, stando alla denuncia formulata da diversi agricoltori ai microfoni di IVG.it, sarebbero in aumento i furti di piante aromatiche.

“Da qualche mese, i furti di aromatiche sono in aumento. È quesi una tassa quotidiana. I ladri agiscono sempre di notte, approfittando del buio, probabilmente con camion o semplici auto, – hanno spiegato. – Non fanno razzie e non si muovono ‘a caso’, ma si tratta sempre più spesso di colpi ben mirati. Gli ordini sono precisi in termini di numeri, e sono praticamente identici per tutti, e i vasi rubati sono quasi sempre multipli esatti di quelle quantità”.

... » Leggi tutto