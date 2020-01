Borghetto Santo Spirito celebra la Giornata della Memoria con letture di Primo Levi

Borghetto Santo Spirito. In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Borghetto Santo Spirito giovedì 30 gennaio ospita presso il Salone delle Feste (alle 14.30) il “Reading di brani di Primo Levi”.

A cento anni dalla nascita del grande scrittore e chimico Primo Levi, il Comune di Borghetto Santo Spirito ha attivato una collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino, per offrire, ai ragazzi delle scuole cittadine, l’opportunità di conoscere la storia, l’opera e l’uomo, che, con i propri scritti, ha contribuito a far capire l’importanza della Memoria, per combattere la tendenza a sminuire l’orrore del nazismo e la rimozione della verità.

