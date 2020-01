In bus con Iren, abbonamento AMT e sconto bolletta da 50 euro

Ben 50 euro di sconto in bolletta se si sceglie un’offerta luce o gas Iren e un abbonamento annuale AMT. La promozione si chiama In bus con Iren ed è figlia di una partnership tra Iren Luce Gas e Servizi e AMT Genova.

L’obiettivo? Offrire un servizio ancora più vantaggioso ai cittadini genovesi.

Come funziona In bus con Iren

L’offerta prevede uno sconto di 50 euro sulla prima bolletta per ogni nuova utenza energia o gas attivata da nuovi clienti, acquistando o rinnovando un abbonamento annuale AMT. Oltre allo sconto in bolletta, si potranno ricevere in omaggio anche sei lampadine Led.

Per aderire alla promozione i genovesi potranno recarsi negli sportelli Iren nei seguenti orari:

Sportello di via Santi Giacomo e Filippo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Sportello di via Giotto a Sestri Ponente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Le tipologie di abbonamento abbinabili all’offerta sono l’annuale ordinario da 395 euro, l’annuale under 19 da 255 euro e l’annuale under 14 da 240 euro. Il pagamento deve obbligatoriamente essere effettuato con bancomat o carta di credito.

“A Genova una vita più smart e sostenibile”

“Da tempo Iren sta affiancando alle tradizionali offerte di luce e gas anche prodotti e servizi che rendono più smart e sostenibile la vita di tutti, dai prodotti per la gestione della casa, alle offerte per la mobilità elettrica della gamma IrenGO” ha dichiarato Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di IREN Mercato. “La partnership con AMT – ha continuato – ci dà l’occasione di offrire ai nostri clienti un vantaggio concreto e contemporaneamente di lavorare in ottica di promozione della mobilità sostenibile”.