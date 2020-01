Consigliere comunale della Lega offende Pertini: “Assassino e brigatista”. Poi chiede scusa

Liguria. “Sandro Pertini è stato capo partigiano che uccise una marea di persone. Lo stesso che annunciò di essere un ‘brigatista rosso’. Ci vuole coraggio a fare una richiesta simile. Se gli verrà dedicato un ponte chiederò di dedicare qualche via alle stragi partigiane, qualche via alle vittime dei partigiani e qualche via alle vittime delle Brigate Rosse”. Sono questi i passaggi salienti del post Facebook che ha scatenato la bufera su Filippo Frugoli, consigliere della Lega del Comune di Massa Carrara.

A scatenare la “rabbia” del giovane consigliere del Carroccio, amministratore a soli 21 anni, è stata la richiesta che l’associazione “Trentuno Settembre” ha inviato al sindaco del Comune toscano Francesco Persiani, a sua volta esponente della Lega: celebrare i 30 anni della scomparsa dedicando un ponte alla memoria del “presidente più amato” della storia repubblicana italiana.

