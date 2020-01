Consiglio regionale, la proposta di Garibaldi (Pd): “Nipt test gratuito anche in Liguria”

Regione. “Nipt Test gratuito per tutte le donne residenti in Liguria”. A chiederlo è l’ordine del giorno del consigliere regionale del Pd ligure Luca Garibaldi.

“Si tratta di un test prenatale – sottolinea l’esponente del Partito Democratico – che si effettua sul Dna fetale: un esame molto preciso e poco invasivo, ma anche assai costoso, visto che può essere eseguito solo privatamente senza alcun rimborso dal servizio sanitario regionale, a eccezione della Toscana, che prevede un rimborso in base al reddito e dell’Emilia Romagna, che ha deciso di renderlo gratuito per tutte le donne in gravidanza, indipendentemente dall’età e dalla presenza di fattori di rischio. Anche la nostra Regione dovrebbe dare questa opportunità”.

