Laigueglia, un campione del mondo allo stage agonistico di jujitsu

Laigueglia. Sabato 25 gennaio, a Laigueglia, si è svolto un importante incontro con gli atleti e gli ufficiali di gara del settore jujitsu della Fijlkam.

Il Comitato regionale ligure, per conto della Federazione, ha coordinato con maestria l’incontro che ha suscitato molto interesse, coinvolgendo diverse società in arrivo da Liguria e Toscana. Ottimo anche l’afflusso del gruppo arbitrale per il corso di aggiornamento.

