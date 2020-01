Ottantenne alla guida ubriaco investe una donna e scappa: trovato e denunciato dai carabinieri

Albisola. E’ un uomo di 80 anni la persona che, nel pomeriggio di ieri, è stata denunciata dai Carabinieri di Albisola Superiore dopo aver investito una donna sulle strisce pedonali e non essersi fermato a prestare soccorso. Una volta trovato dai militari, l’uomo è anche risultato positivo all’alcool test.

I fatti risalgono a venerdì 17 gennaio, ma la denuncia al Tribunale di Savona è stata depositata questa mattina. La donna stava attraversando in Corso Mazzini quando l’uomo l’ha investita e trascinata per alcuni metri, prima di darsi alla fuga. Per sua sfortuna ad assistere all’incidente c’era un carabiniere di pattuglia a piedi, che dopo aver prestato i primi soccorsi si è subito attivato per cercare e identificare l’uomo.

... » Leggi tutto