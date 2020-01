Pallacanestro Alassio, il bilancio della settimana con il pensiero alla leggenda Kobe Bryant

Alassio. La settimana della Pallacanestro Alassio, un po’ come per tutti quelli che amano il basket e lo sport in generale, è stata rovinata dalla tragica notizia della prematura scomparsa della leggenda Kobe Bryant, di sua figlia ed altre sette persone.

Partendo dalla categoria maggiore l'Under 18 vince 60-53 soffrendo con l' Imperia ma meritando il successo. "Non è stato semplice contro una squadra molto organizzata ma alla fine siamo riusciti a portare a casa il match".