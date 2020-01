Possibile contaminazione microbiologia, richiamato lotto di tortelloni anche in Liguria

Liguria. “La catena dei supermercati Penny Market ha disposto il richiamo di un lotto di tortelloni al prosciutto crudo a marchio “Fior di Pasta” per una possibile contaminazione microbiologica”. E’ quanto comunicato dallo Sportello dei Diritti.

I tortelloni richiamati sono stati prodotti per Penny Market dall’azienda Pastificio Davena Srl, nello stabilimento di via San Domenico Savio 66/68 a Brusaporto, in provincia di Bergamo.

