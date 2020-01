Prima Categoria: Pontelungo e Speranza riscattano le sconfitte dell’andata e continuano a correre

Albenga. Ha preso il via domenica 26 gennaio il ritorno del girone A di Prima Categoria. Tre dei sette incontri in programma hanno avuto lo stesso esito dell’andata.

Tra le quattro partite che sono finite in maniera diversa c’è quella andata in scena al Riva di Albenga, dove il Pontelungo ha riscattato la sconfitta subita all’andata per mano dell’Andora. La formazione allenata da Fabio Zanardini non ha avuto vita facile nel piegare i biancoblù, decisi a far risultato per risollevarsi dalla difficile situazione in cui sono precipitati. I granata hanno centrato la nova vittoria in campionato imponendosi per 1 a 0, grazie ad una rete segnata da Caneva nei minuti centrali del secondo tempo.

