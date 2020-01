Rixi (Lega): “Governo taglia 8 milioni per i porti di Savona e Genova, una follia”

Liguria. “I tagli lineari al Fondo nazionale dei porti dimostrano la totale mancanza di visione strategica sul nostro sistema degli scali e sulla logistica da parte del Pd al governo. Con la spending review, contenuta nella Legge di Bilancio, il Pd al governo mette a rischio il funzionamento dei porti e deprime gli investimenti fatti”, Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi.

“Il taglio di 8 milioni per l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale – continua Rixi – va a inficiare, per esempio, l’attività di security ai varchi o i fondi a copertura degli indennizzi per i lavoratori colpiti da mesotelioma da amianto”.

