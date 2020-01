Savona, Croce Bianca non si arrende: nuovo defibrillatore in piazza Sisto al posto di quello rubato a Natale

Savona. Croce Bianca non si arrende e, grazie al dono del dottor Alberto Macciò, è pronta a posizionare in Piazza Sisto IV a Savona un nuovo defibrillatore in sostituzione di quello rubato a dicembre. La cerimonia di consegna si terrà questo sabato alle 16.

Il furto è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 dicembre: un gesto gratuito e senza senso che aveva indignato tanti cittadini. Due giorni dopo, proprio alla vigilia di Natale, la bella notizia: il dottor Macciò, chirurgo linfatico ed ex milite della Croce Bianca negli anni ’80, aveva deciso di ricomprare a sue spese il dispositivo per donarlo alla città.

