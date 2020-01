Savona, gli abitanti di via Crispi: “Auto a tutta velocità, abbiamo paura ad attraversare la strada”

Savona. Alcuni residenti savonesi di Lavagnola segnalano una situazione pericolosa nei pressi dell’attraversamento pedonale regolato da semaforo in via Crispi, all’altezza della farmacia Saettone.

A destare preoccupazione, in particolare, la velocità di molti veicoli che, a detta dei residenti, “causa la vibrazione dei vetri delle abitazioni e dei negozi” adiacenti, e favorirebbe “numerosi incidenti, per via anche di un mancato rispetto della segnaletica verticale”.

