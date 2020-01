Sicurezza degli operai sulle autostrade, Salvatore (M5S): “Irremovibili sulla revoca delle concessioni a gestori”

Regione. “Oggi in consiglio regionale abbiamo affrontato la delicata questione della sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale: è stata votata una proposta di legge per la quale ho ovviamente espresso voto favorevole nell’interesse di tutti cittadini oltre che dei lavoratori, ma che non posso assolutamente firmare”. Lo ha dichiarato la capogruppo regionale del M5S Alice Salvatore.

Che poi spiega le proprie motivazioni: “Questa proposta di legge rafforza un protocollo di intesa, purtroppo in gran parte non rispettato e dunque non attuato, firmato tra la Prefettura, le società che gestiscono le Autostrade (dunque le concessionarie), le confederazioni sindacali, il Comitato paritetico e le Asl. Il fatto che per aumentare la sicurezza sia stato necessario intervenire a livello regionale con una proposta di legge, conferma ancora una volta l’inadeguatezza dei concessionari. Questi si sono dimostrati incapaci di garantire la sicurezza della cittadinanza e dei lavoratori autostradali”.

