Tunnel del Tenda e Ventimiglia-Cuneo, incontro al Ministero per il presidente della Provincia

Imperia. Questa mattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una delegazione dei comuni della provincia di Imperia, rappresentati dal Presidente Domenico Abbo, nonché il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi e il sindaco di Roccavione Germana Avena, hanno incontrato i tecnici del Ministero e i vertici dell’Anas alla presenza del wottosegretario. Salvatore Margiotta e dell’On.le Franco Vazio per fare il punto sui lavori del tunnel di Tenda e sulle problematiche relative ai collegamenti ferroviari.

«L’incontro è stato proficuo – dichiarano i rappresentanti dei territori interessati – abbiamo chiesto con forza la ripresa dei lavori per la realizzazione del nuovo tunnel e il Sottosegretario Margiotta e i vertici dell’Anas ci hanno garantito che il prossimo 4 febbraio ci sarà l’incontro con la ditta appaltatrice per dirimere i punti ancora controversi. Riteniamo che non sia possibile procrastinare oltre la ripresa dei lavori ed abbiamo apprezzato, a questo riguardo, la ferma determinazione di Anas e del Ministero. Abbiamo inoltre avuto l’assicurazione che i lavori di manutenzione del vecchio tunnel saranno iniziati a breve e non creeranno gravi disagi alla viabilità essendo stata ipotizzata la sola chiusura notturna del tunnel per un periodo di quattro-cinque settimane.

