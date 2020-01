Bulldogs Toirano, un’altra grande soddisfazione: due convocati al raduno della Nazionale

Toirano. Qualche mese dopo la chiusura in bellezza della stagione 2018/2019 e dopo la premiazione di Stelle dello Sport a fine anno 2019 per i risultati ottenuti, le belle notizie in casa Bulldogs Asd Toirano/Pirates Savona non sono finite: i due atleti Stefano Calvi (riveste anche il ruolo di defensive coordinator) e Fabio Mandaliti hanno partecipato al raduno della Nazionale italiana, tenutosi a Bologna sabato 25 e domenica 26 gennaio.

Un’ulteriore buona notizia che va ad accrescere il già altissimo morale della squadra che, ricordiamo, ha raggiunto il podio nazionale in Seconda Divisione nel campionato senior di flag football e sta attualmente lavorando con l’obiettivo, per la stagione 2020, di fare faville anche nella ben più ostica Prima Divisione.

