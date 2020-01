Centro culturale islamico di Loano, la Lega promuove un comitato di quartiere: “Occorre vigilare su ordine e sicurezza”

Loano. La creazione di un comitato di quartiere “non per erigere barricate, ma per essere certi che il bene primario dell’ordine e della sicurezza pubblica sia garantito”. E’ il progetto a cui sta lavorando la sezione loanese della Lega nella zona delle Olivette, dove da qualche settimana è attivo un centro culturale islamico (qui la notizia riportata da IVG.it).

Secondo gli esponenti loanesi del Carroccio “la questione agita non poco la cittadinanza e in particolare i residenti della zona. Non possiamo che sollevare alcuni timori circa gli assembramenti di persone che si potrebbero creare in occasione degli incontri del centro, che (nelle intenzioni dei promotori) dovrebbe diventare un punto di riferimento per i residenti islamici di tutto il comprensorio. Si potrebbero prospettare, pertanto, seri problemi di disturbo della quiete pubblica, alla viabilità di quella zona, caratterizzata dalla scarsezza di parcheggi e da vie strette e a senso unico. Non ultimo il rischio che il luogo possa agevolare l’apertura di attività produttive slegate dal quel contesto, come kebab e quant’altro”.

