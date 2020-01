“Elie Wiesel incontra Anna Frank”: spettacolo teatrale per la “Giornata della Memoria” a Borgio

Borgio Verezzi. Istituzioni scolastiche e civili unite in tutta Italia per celebrare la Giornata della Memoria, “perché tutti, a partire dalle nuove generazioni, comprendano e non dimentichino gli orrori dell’Olocausto”.

Venerdì 31 gennaio, alle ore 10,30 e alle ore 20,30, presso il Teatro Gassman di Borgio Verezzi andrà in scena lo spettacolo “Elie Wiesel incontra Anna Frank – Per non dimenticare” realizzato dalla Compagnia “I Fafiuché di Silvana”.

