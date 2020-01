Il “Banff Centre Mountain Film Festival World Tour” 2020 torna in Liguria: tappa inedita a Finale

Finale Ligure. Il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicati al mondo della montagna e degli sport outdoor che presenta le 10 migliori pellicole selezionate tra i film finalisti all’omonima manifestazione canadese, è pronto a tornare in Italia e in Liguria.

Anche in questa ottava edizione (in Italia il Banff è presente dal 2013 e in sette anni ha fatto registrare oltre 66mila presenze) la manifestazione farà tappa in Liguria. Due le tappe previste a Genova, il 12 e 13 febbraio 2020 al The Space Cinema Porto Antico.

... » Leggi tutto