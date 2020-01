Sanremo, conferenza dell’Unitre su “La straordinaria vita di Mario Calvino”

Sanremo. Venerdì 31 gennaio, alle 16, nella Sala degli Specchi del Comune, si terrà la conferenza dal titolo “La straordinaria vita di Mario Calvino. Il Fondo bibliografico Eva e Mario Calvino della Biblioteca Civica di Sanremo”, organizzata da Unitre Sanremo. Relatrice, Paola Forneris, già direttrice della biblioteca civica e presidente dell’Unitre di Sanremo.

Nel corso della sua attività alla guida della biblioteca civica, si è occupata in più occasioni di eventi realizzati dal Comune di Sanremo per ricordare lo scrittore Italo Calvino: dal convegno curato dal prof. Giorgio Bertone dell’Università di Genova, Italo Calvino a Writer for the next millennium nel 1996, alla giornata di studi in onore di Mario ed Eva Calvino Sulle orme dei Calvino tra Cuba e Sanremo.

