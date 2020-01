Sanremo, false assunzioni per ottenere permessi di soggiorno scoperte da inchiesta “Ombra” dei carabinieri

Sanremo. Cinquantacinque cittadini extracomunitari sono indagati nella maxi-inchiesta denominata “Ombra” dei carabinieri perché ritenuti responsabili, a vario titolo, di violazioni alla normativa sugli stranieri, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e truffa aggravata.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Imperia, sono partite nell’aprile del 2018 e hanno accertato come, in svariati casi e al fine dell’ottenimento del permesso di soggiorno, diversi stranieri (30 uomini e 8 donne) siano stati assunti quali collaboratori domestici da altri extracomunitari (14 uomini e 3 donne). E non solo: grazie allo stratagemma scoperto dai militari, gli stranieri potevano anche ricevere indennità a sostegno della loro famiglia erogate dallo Stato italiano per un importo complessivo pari a 25mila euro.

