Sanremoinfiore 2020, ecco come partecipare all’evento per il Comune di Bordighera

Bordighera. Come ogni anno il Comune di Sanremo organizza il Corso Fiorito “Sanremoinfiore” Edizione 2020. Anche la città di Bordighera parteciperà con un proprio carro fiorito. La sfilata avverrà domenica 15 marzo 2020 con inizio alle ore 10.30. Il tema di quest’anno è “70 anni e non sentirli…i fiori cantano Sanremo”. Al primo classificato il Comune di Sanremo consegnerà un premio di 3.000 euro; al secondo 2.000 euro e al terzo 1.000 euro. Chi riceverà l’incarico di predisporre il carro fiorito della Città di Bordighera ha diritto a ricevere un finanziamento di 9.000,00 € appositamente stanziato dal Comune di Sanremo; a questo si aggiunge un finanziamento del Comune di Bordighera pari ad euro 3.000,00. La scelta del bozzetto sarà a cura del Comune di Bordighera. Il giudizio è insindacabile.

Chi desidera partecipare alla manifestazione in oggetto deve far pervenire entro e non oltre giovedì 6 febbraio ore 10.00 all’indirizzo lucamoreno2017@gmail.com un bozzetto con relazione descrittiva. Nel progetto si deve trovare sia l’elemento distintivo della città ovvero lo stemma e il nostro brand (che potete vedere in allegato ) e ovviamente gli elementi relativi al tema della rassegna. Per aiutarvi in allegato trovate l’elenco di tutte le canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.

